لماذا لا تكون خزانات الوقود في جميع السيارات على الجانب ذاته؟

لا شكَّ أنّ أكثر موقف مُربك في محطة الوقود عند الوقوف لتعبئة البنزين، أن تكتشف أنك قد وقفت عكس اتجاه خزان الوقود في سيارتك، والأمر الأكثر إرباكاً حقاً هو التفكير حول سبب وضع خزانات وقود السيارات في الجانبين الأيمن والأيسر، ولماذا لا يضعونها على الجانب نفسه في جميع السيارات؟

سبب وضع خزانات وقود السيارات في الجانبين الأيمن والأيسر

وفقاً لتقرير نشرته مجلة Reader’s Digest الأمريكية، فإنّ قرار وضع خزانات وقود السيارات هو قرار عشوائي، إذ لا توجد لائحة رسمية لمصنّعي السيارات تحدد أي جانب من السيارة يجب وضع خزان الوقود به، وهذا الأمر متروك تماماً لتقدير شركة السيارات.

وأضافت المجلة في تقريرها أنّ قرار شركات تصنيع السيارات يعتمد في تحديد مكان خزان الوقود على تصميم الجزء السفلي من السيارة، وأنّ إجبار الشركات على توجيه أنبوب تعبئة الوقود إلى جانب واحد دائماً قد يعيق طريقها في تطوير السيارات، فلكل سيارة تصميم معين.

ونتيجة لذلك، يضع مهندسو السيارات أنبوب خزان الوقود على أي جانب يكون أكثر ملاءمة لتصميم ووظيفة السيارة.

غالباً ما تحدد أشياء مثل نظام الصوت في السيارة، أو الأجزاء والأنظمة الكبيرة الأخرى، موضع باب الوقود.

ما الجهة التي يفضلها السائقون لمكان خزان وقود السيارة؟

وفقاً لما ذكره موقع Master Mechanic فإنّ سائقي أمريكا الشمالية يميلون إلى تفضيل خزانات الوقود المُثبتة على اليسار لسبب بسيط، وهو أنه يسهل على السائق الوقوف بالقرب من مضخة الوقود عند ملئه في المحطة.

فيما يفضل السائقون في اليابان والمملكة المتحدة والهند والعديد من البلدان الأخرى، التي تقود على الجانب الأيسر من الطريق أبواب الوقود المثبتة على اليمين، للسبب نفسه.

ما الطرف الأكثر آماناً لمكان باب خزان الوقود في السيارة؟

كإجراء احترازي للسلامة يفضل بعض الأشخاص باب الوقود الموجود على جانب الراكب، لأنه سيحميهم في حالة نفاد الوقود لديهم إذا اضطروا إلى التوقف للتزود بالوقود في الشارع.

الحقيقة هي أن معظم مصنعي السيارات يصنعون كلا النوعين، فإن موقع باب الوقود ليس شيئاً من شأنه أن يحقق عملية بيع أو يعطلها، بقدر ما تستطيع مكبرات الصوت المتميزة، أو الأنظمة الرئيسية الأخرى.

كيفية معرفة مكان خزان الوقود في السيارة وأنت داخلها

من دون أن تخرج رأسك من الشباك، أو أن تنزل من سيارتك للنظر إليه، فإن هناك حيلة بسيطة ستسهل عليك الأمر كثيراً.

كل ما عليك عمله هو النظر إلى مؤشر الوقود الموجود في سيارتك، لأنك ستجد إلى جانب “الرسم” الذي يُظهر شكل “مضخة البنزين”، سهماً يدلك إلى الاتجاه الذي يتواجد فيه أنبوب خزان الوقود في سيارتك، إذا كان السهم يشير إلى الطرف الأيمن فإنه موجود على يمين سيارتك، أما إذا كان السهم يشير إلى اليسار فإنّ أنبوب الوقود سيكون يسار سيارتك.

في حين أنّ هناك أيضاً بعض أنواع السيارات التي لن تجد فيها إشارة السهم التي تحدَّثنا عنها، ولكنها ستكتب لك أسفل مؤشر البنزين جملة تخبرك بمكان أنبوب الوقود (Fuel Door)، مع سهم صغير يدلك على الاتجاه.

وفي أحيان أخرى لن ترى العلامتين السابقتين، ولكنك ستجد خرطوم المضخة يدلك على موقع خزان الوقود.

عربي بوست