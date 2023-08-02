ما هي دلالة النقطة الحمراء على جباه النساء الهنديات؟

النقطة الحمراء التي تزين جباه النساء والرجال في الهند إحدى طقوس الزواج في الهند ودول جنوب آسيا، لكن تساءلت من قبل عن دلالتها ومعناها؟

على الرغم من كونها في الوقت الحاضر مجرد زينة تتزين بها النساء الهنديات . لكنها في الماضي كانت تحمل دلالة دينية مُستمدّة من الديانة الهندوسية.

النقطة الحمراء تسمى “بيندي” في الهندوسية، وهي مشتقة من الكلمة السنسكريتية “بيندو”، والتي تعني النقطة. في الهندوسية، تعني كلمة “Bindi” العين الثالثة الداخلية لكل شخص، وهي نقطة حماية الجسم من اضمحلال الطاقة.

تؤمن الهندوسية بأن الجبين هي النقطة التي تختفي فيها الطاقة ويتم تفريغها. وبذلك وضع النقطة الحمراء في وسط الجبهة سيغلق مرور تفريغ الطاقة. ووجودها يمكن أن يحسن التركيز والقدرة على التفكير، وهو علامة على السعادة و طرد الأرواح الشريرة من الشياطين.

ومن المثير للاهتمام أنه في المجتمعات الآرية القديمة، كان العريس يضع علامة عمودية طويلة تسمى “تيلاكا” على جبين العروس.

قد يكون رمز “بيندي” امتداداّ للتقليد الآري القديم. لذلك وجدنا أنه إذا أصبحت النساء الهنديات أرامل، فإنهن يتوقفن عن وضع العلامات الحمراء على جباههن وأي زينة أخرى مرتبطة بالنساء المتزوجات.

وكالات