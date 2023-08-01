هجوم يستهدف قافلة نفط شرق حماة

هاجم مسلحون يرجّح أنهم تابعين لتنظيم “داعش” قافلة نفط على طريق حمص- الرقة العام بالقرب من منطقة المجبل بريف سلمية الشمالي الشرقي ليل أمس الاثنين.

و اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش العربي السوري وخلايا التنظيم التي هاجمت القافلة والتي كانت متجهة باتجاه مصفاة حمص على طريق الرقة بالقرب من منطقة المجبل.

وأسفر الهجوم عن اختراق 4 صهاريج ووفاة سائقيها ومرافقيهم، وتم استدعاء تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى منطقة الاشتباك.

وأفاد مصدر ميداني بأنه قُتل وأُصيب ما يقارب 9 مسلحين من التنظيم فيما انسحب ما تبقى منهم إلى عمق بادية حماة الشرقية.

وتعد هي المرة الأولى منذ 4 سنوات يتم فيها مهاجمة طريق حمص- الرقة والذي يعتبر الشريان الرئيسي المغذي لريف الرقة المحرر.

كما أكدت مصادر ميدانية أن تنظيم “داعش” تلقى في الآونة الأخيرة دعماً عسكريّاً ولوجستياً كبير من قبل القوات الأمريكية عبر طرق فرعية لمنطقة التنف التي يتواجد فيها أحد أهم القواعد الأمريكية في سوريا.

ونفّذ الطيران الحربي السوري- الروسي المشترك خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الغارات الجوية والتي استهدفت مقرات ومواقع تابعة لتنظيم “داعش” بين باديتي حماة والرقة.

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