باريس تحاكم تحاكم قياديا سابقا في جيش الاسلام

طال قضاة وحدة الجرائم الحرب في العاصمة الفرنسية باريس بمحاكمة المدعو مجدي نعمة والملقب بإسلام علوش وهو قيادي السابق في “جيش الإسلام” في سوريا، من قبل قضاة التحقيق في محكمة جنايات باريس.

وتم توجيه تهمة التواطؤ في جرائم حرب وحالات اختفاء قسري ارتكبت بين عامي 2013 و2016، كما يتهم بالمساعدة والتحريض على جرائم التعذ يب وتجنيد القاصرين لـ “نعمة”، ، والتي تشكل جرائم حرب.

وقالت ، محامية الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والأطراف المدنية في القضية كليمانس بكتارت ، “هذا القرار هو نتيجة سنوات طويلة من النضال من أجل الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها جيش الإسلام في سوريا، ودور قيادة المجموعة في ارتكابها”.

وأضاف مارك بيلي، محامي الأطراف المدنية في القضية: “ارتكبت هذه المجموعة العديد من الانتهاكات ضد السكان المدنيين تحت ستار محاربة الحكومة السورية، وفعلت ذلك مع الإفلات التام من العقاب”.

كما اتهم “مجدي نعمة” بالتواطؤ في الإخفاء القسري للمحامية رزان زيتونة، المؤسسة المشاركة للجان التنسيق المحلية وعضو في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ووائل حمادة، مدافع عن حقوق الإنسان، وزملائهم سميرة الخليل الناشطة السياسية وناظم الحمادي محامي حقوق الانسان في كانون الأول/ديسمبر 2013.

وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأمين العام للفدرالية مازن درويش وفقاً لمواقع إخبارية : “نتمنى أن تلقي هذه المحاكمة الضوء على اختفاء المعارضة رزان زيتونة وزملائها، وقد اختفوا أثناء توثيق الجرائم التي ارتكبها النظام والفصائل المتمردة”.

عقب شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ورابطة حقوق الإنسان، تم اعتقال مجدي نعمة في مدينة مرسيليا الفرنسية في كانون الثاني/ يناير 2020، ووجهت إليه لاحقًا تهم بارتكاب جرائم حرب، وتعذيب واخفاء قسري، والتواطؤ في هذه الجرائم، من قبل وحدة جرائم الحرب الفرنسية.