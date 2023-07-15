بسبب ارتفاع الحرارة مذيع شهير ينهي نشرته بسكب الماء على رأسه

أنهى أحد مذيعي النشرات الإخبارية المشهورون في النمسا نشرته الإخبارية بطريقة غريبة.

وسكب أرمين وولف، الماء على رأسه مع نهاية النشرة، وذلك للتعبير عن الضيق بسبب ارتفاع درجات الحرارة في النمسا خلال الفترة الماضية، حيث تخطت في فيينا 37.2 درجة مئوية.

واعترف فولف، فيما بعد، بأنه ناقش فكرة سكب الماء على رأسه مسبقا مع المخرج، فاشترط عليه الأخير ألا يبلل أي جهاز حساس قربه.

يذكر أنه عانى سكان عدد من الدول الأوروبية، ارتفاع درجات الحرارة منذ بداية شهر تموز الجاري.

وذكر تقرير عن "خدمة كوبرنيكوس"، لتغير المناخ، أن شهر حزيران الماضي 2023 كان الأعلى في تاريخ السجلات المناخية.

وقال التقرير: استمر تحطيم الأرقام القياسية مرتين خلال شهر تموز حيث وصل متوسط درجة الحرارة العالمية يوم 3 تموز 2023 إلى 16.88 درجة مئوية، ثم عاد وسجل رقم قياسي جديد في يوم 4 تموز 2023، حيث وصل إلى 17.03 درجة مئوية، وهو الأعلى على الإطلاق في تاريخ سجلات الأرصاد الجوية.

وأضاف أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة، أنه سوف يتم تحطيم المزيد من الأرقام القياسية مع ارتفاع حرارة كوكب الأرض.