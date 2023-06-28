ماذا استهدف الطيران الحـربي السوري – الروسي في إدلب ؟!

سقط أكثر من 50 قتـيلاً وجريـحاً في غـ.ـارات للجيشين السوري والروسي على مواقع “هيـ.ـئة تحـرير الـشام”، في بلدة سرجة في جبل الزاوية، جنوبيَّ إدلب.

وأشارت مصادر محلية إلى أنّ “المقر يتبع فصـيلَ لواء حمزة، المنضوي تحت قيادة الهيئة، ويضم مقاتلين مدربين على العمليات الانتحارية”.

وأضافت أنّ “هيـئة تحرير الشام” أعلنت مقـ.ـتل عدد من عناصرها في الغـارات، بينهم القيادي البارز ربيع العثمان، الملقب بـ أبو كرمو مورك”.

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت مصادر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف “هيئة تحـ.ـرير الشـام” في غـارات جويـة وضربـات مدفعية استـ.ـهدفت أحد أكبر معاقـلها تحت الأرض قرب بلدة سرجة في جبل الزواية، جنوبيّ إدلب.

ومنذ أيام، نفّذ سـلاحا الجو السوري والروسي المشتركان، سلسلة غـارات استهـدفت أهـ.ـدافاً عـسكرية لـ”هيئة تحرير الـشام”، و”الحـزب الإسـلامي التركـستاني”، في ريفي إدلب واللاذقية.

وتأتي التطورات الميـدانية بعد التصعيد الذي نفّذه المـسلحون ضـد المناطق الآمنة في قرى جورين وسلحب ودير شميل في ريف حماة الغربي، والقرداحة في ريف اللاذقية، عبر استخدام الصواريخ والطائرات المُسيّرة، والذي أسفر عن 4 شهداء، بينهم طفلان، وعدد من الجرحى.

ويتزامن تصـعيد الجماعات المسـ.ـلّحة ضد المناطق الآمنة في ظلّ المفاوضات التركية – السورية، والتي عدّتها الفصـائل تهديـداً لمناطق نفوذها في إدلب وشمالي حلب وريف اللاذقية.