اجتماع «الرباعية» لنواب وزراء الخارجية هذا الشهر

كشفت مصادر مطلعة في موسكو أن اجتماع اللجنة «الرباعية» سينعقد هذا الشهر، مبينة أن الاجتماع سيجري على مستوى نواب وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا.



ولفتت المصادر أن الاجتماع سيتم على هامش اجتماع مسار «أستانا» المقرر انعقاده في العشرين والحادي والعشرين من حزيران الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان سيمثل الجانب السوري في هذا الاجتماع، والذي يأتي بناء على مخرجات الاجتماع الوزاري الرباعي الأخير بصيغته الوزارية.

وأمس نقلت قناة «الميادين» عن مدير الملف السوري في الخارجية التركية كورهان قراقوش قوله: إن الحوار مع دمشق من ضمن اللقاء الرباعي الذي تستضيفه موسكو، مشيراً إلى أنه «سيكون حاسماً في التوصل إلى التسوية في سورية».

وسبق وأعلن وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو أن بلاده قررت تشكيل لجنة مهمتها إعداد خريطة طريق وخطة عمل «لتطبيع العلاقات مع سورية»، مضيفاً: إن «هذه اللجنة ستجتمع خلال أيام لبدء عملها».

وأول أمس عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الاستخبارات التركي هاكان فيدان الذي حضر الاجتماعات التحضيرية للجنة الرباعية، بمنصب وزير الخارجية الجديد.



وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في تصريحات صحفية أنه خلال الاجتماعات الرباعية الأخيرة كانت هناك مناقشات عميقة وفي بعض الأحيان حادة حيث قام الوفد السوري بشطب كل ما يشير إلى التطبيع، وأضاف: «إن التطبيع لا يمكن إلا أن يكون نتيجة الانسحاب القوات التركية من سورية».

المقداد أكد حينها أن دمشق منفتحة على الحوار مع أنقرة، باعتباره السبيل الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة، طالما أن ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

الوطن