إلقاء القبض على أفراد شبكة تتاجر بالمواد المخدرة في اللاذقية

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية حول وجود شبكة تتاجر بالمواد المخدرة وستقوم بنقل كمية كبيرة منها إلى محافظة اللاذقية.

ومن خلال المتابعة ورصد تحركات أفراد الشبكة المذكورة وأثناء قيام ثلاثة أشخاص منهم بنقل شحنة من المواد المخدرة على متن سيارة نوع (بيك آب هايلوكس) ترافقها مركبات مجهولة وهم مسلـ.حين بأسلـ.حة حـ.ربية على اوتستراد (جبلة ــ اللاذقية) تم إعداد كـ.مين لهم وأثناء إلقاء القبض عليهم أقدموا على إطـ.ـلاق النـ.ار باتجاه الدوريات وحاول سائق المركبة دهـ.س بعض العناصر والهروب فتمت السيطرة عليهم وتمكنت دوريات فرع مكافحة المخدرات من إيقاف المركبة وإلقاء القبض على شخصين منهم هما المدعوان (م . ع) و(ي . ق)،وتبين أن سائق المركبة المدعو (ع . ح) قد أصـ.يب بطـ.لق نـ.اري أدى لوفـ.اته.

تم مصادرة أسلـ.حتهم الحـ.ربية وبتحري المركبة ضبط فيها كمية / 397 / كف حشيش مخدر بوزن ( 70 ) كغ سبعين كيلوغرام كانت مخبأة ضمن محرك المركبة وتحت مقاعدها، وتم حجزها أصولاً ومصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.