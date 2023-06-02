الرئيس الأسد يمنح السفير الجزائري بدمشق وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة

منح السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة للسيد لحسن تهامي سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى سورية.

وبهذه المناسبة قام الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بتقليد السفير تهامي وسام الاستحقاق السوري تقديراً لجهوده في تطوير العلاقات السورية الجزائرية.

وفي كلمة له، أكد الوزير المقداد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ووقوفهما معا ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن كلا البلدين قدم الشهداء دفاعاً عن استقلالهما وسيادتهما، وثمّن الوزير المقداد التطورات الحاصلة في الساحة العربية وانعكاسها المرتقب على تفعيل العمل العربي المشترك والتعاون بين الدول العربية بما يحقق المصالح المشتركة مقدرا الدور القومي للجزائر وما تقوم به من أجل لمّ الشمل العربي.

وعقب تقلده الوسام، أعرب السفير تهامي عن جزيل الشكر للسيد الرئيس بشار الأسد على منحه هذا الوسام، وعن بالغ التقدير لوزارة الخارجية والمغتربين لإقامتها هذا الحفل الوداعي، وللدعم الذي قدمته له خلال فترة عمله في دمشق.

كما عبر السفير تهامي عن حرص بلاده والقيادة الجزائرية على تطوير العلاقات التاريخية المتميزة مع الشقيقة سورية، مشيراً الى الجهود التي بذلتها الجزائر والرئيس عبد المجيد تبون شخصياً في تعزيز وحدة الموقف العربي وخاصة في القمة العربية التي انعقدت في الجزائر العام الماضي.

هذا وحضر الحفل السيد معاون وزير الخارجية والمغتربين ومديري الإدارات في الوزارة وعدد من السادة السفراء المعتمدين في دمشق.