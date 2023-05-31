 التجارة الداخلية ترفع أسعار الإسمنت 

اصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية نشرة جديدة لاسعار الاسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام والخاص.

وتم رفع سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من 398 الف ليرة إلى 700 ألف ليرة والفرط من 341 الف ليرة إلى وسعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار42.5 بـ414 الف ليرة والفرط من 355 الف ليرة الى 613 الف ليرة .

كما تم رفع سعر طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من إنتاج شركة الجمل 727 الف ليرة.

ويأتي رفع سعر الإسمنت بعد نحو عام على صدور آخر نشرة سعرية للاس

منت، وسط ارتفاعات كبيرة في سعر الإسمنت ضمن الأسواق وقلة الكميات المطروحة خلال الفترة الماضية.

إعمار سورية