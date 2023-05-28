إسرائيل تنشر أكبر منطاد بالعالم لمراقبة أعماق سوريا ولبنان

أكّدت صحيفة عبرية، اليوم الأحد 28 مايو، عن قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي بالاستعانة بمنطاد يُعتبر الأكبر في العالم في منطقة الجليل للكشف عن دخول أي طائرة عبر الحدود السورية – الأردنية.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” فإن المنطاد يمتاز بارتفاعه الذي يبلغ 117 مترا، وهو مزو؟د بكاميرات وأجهزة كمبيوتر ورادارات خاصة، وتم نصب المنطاد على مثلث الحدود الأردنية السورية.



وأشارت إلى أن المنطاد مهامه مراقبة الأراضي الحدودية لكلا البلدين، كما أنه يمتلك القدرة على اكتشاف الصواريخ ذات المدى البعيد والطائرات المسيرة التي تنطلق من العراق وإيران وسوريا والأردن ولبنان.

وذكرت أن المنطاد يقوم بمراقبة الطائرات في مطار دمشق السوري والمناطق العميقة في لبنان.

وكانت حذرت إسرائيل، في 22 أيار الجاري، من حرب محتملة جديدة مع لبنان، بعدما اتهمت الحزب بأنه “يقترب من ارتكاب خطيئة 2006”.

وقال رئيس هيئة الاستخبارات، في الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا: “نصر الله وبعد 17 عاما منذ الخطيئة التي ارتكبها في 2006، يقترب جدا من ارتكاب خطيئة قد تؤدي بالمنطقة إلى حرب كبيرة”.

وكالات