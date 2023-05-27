مصادر: لقاء سوري- أميركي في الأردن

27-05-2023

مصادر: لقاء سوري- أميركي في الأردن

أفادت مصادر سورية معارضة إلى أن الأيام الماضية شهدت لقاءً جديداً بين مسؤولين سوريين وآخرين من الإدارة الأميركية في العاصمة الاردنية عمّان. وقد تناول البحث أيضاً النقاط العالقة بين الجانبين، وخصوصاً مسألة المفقودين الأميركيين، فيما طالب الجانب السوري بتخفيف العقوبات.

ويعلم الطرفان أن هذا المسار يحتاج إلى وقت طويل لتحقيق نتائج، لا سيما في حال استمر السير وفق معادلة الخطوة مقابل خطوة.

وهذا مسار أميركي أيضاً وليس فقط مساراً خليجياً عبّرت عنه المملكة العربية السعودية في انفتاحها على دمشق، وتقاربها معها.

وكالات

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