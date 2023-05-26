ميليشيات مدعومة من تركيا تجري تدريبات عسكرية قرب حلب

تنضوي هذه القوات تحت راية ما يسمى بالجيش الوطني السوري، وهي مدعومة من تركيا، ويقدر عدد المقاتلين فيها ما بين 50 ألفا و70 ألفا.

أجرت القوات العسكرية التي تدعمها تركيا تدريبات عسكرية في بلدة تادف الواقعة جنوبي مدينة الباب في محافظة حلب في شمال سوريا.

ويتبع هؤلاء المقاتلون لميليشيا الجيش الوطني السوري الذي تنضوي تحته فصائل من المعارضة السورية المسلحة التي تشرف عليها أنقرة.

ويتألف من إحدى وأربعين مجموعة مختلفة تقاتل إلى جانب الجيش التركي أثناء عملياته في الشمال السوري.

وحسب موقع “ميدل إيست آي”، يصعب تقدير عدد المقاتلين في صفوفه، نظرا لعدم وجود قيادة وإدارة مركزيتين له، لكن مصادر داخل القوات قالت لـ”ميدل إيست آي” إن عدد المقاتلين يترواح ما بين 50 ألف و70 ألف مقاتل.



(AFP)



