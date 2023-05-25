جد يسجن ابنته و زوجها لانهما ضربا ابنتهما

أقدما على تعنيف وضرب طفلتهما ذات الخمس سنوات بحجة تربيتها .. وقسم شرطة المدينة الغربي في طرطوس يلقي القبض عليهما

ادعى إلى قسم شرطة المدينة الغربي في محافظة طرطوس المدعو ( محمد . أ ) بإقدام زوج ابنته المدعو ( علاء . أ ) وابنته ( منار . أ ) على ضرب حفيدته الطفلة ( جوري ) عمرها خمس سنوات ضرباً مبرحاً وتم إسعافها إلى مشفى الباسل بطرطوس .

على الفور توجهت دورية إلى المشفى حيث تبين إصابة الطفلة برضوض في الوجه ومختلف أنحاء الجسم ومن خلال المتابعة تم إلقاء القبض على والدي الطفلة في منزلهما بحي الرمل في مدينة طرطوس.

وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على تعنيف وضرب ابنتهما بشكل متكرر بسبب قيامها بتصرفات وسلوك غير جيد من وجهة نظرهما وبحجة تربيتها كونها نشأت خلال السنوات الماضية بمنزل جدها وجدتها.

التحقيقات مازالت مستمرة وسيتم تقديمهما للقضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية