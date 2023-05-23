موجة انتشار للإنتانات التنفسية خلال هذه الفترة

حول الانتشار الشديد للانتانات التنفسية خلال هذه الفترة من السنة، تحدثت طبيبة الصدرية نورا حديد لبرنامج “البلد اليوم” على شام إف إم أن الفيروسات متواجدة على مدار السنة، لكن ذروة حدوثها تمتد من الخريف الى الربيع ونشهد حالياً موجة جديدة للانتانات الفيروسية.

وأضافت طبيبة الصدرية أن السبب هو نوعين من الفيروسات، الأول هو الشائع والمرتبط بأعراض مثل رشح، سيلان أنفي، ألم بالبلعوم، حرارة خفيفة، أما السبب الثاني هو فيروسات كورونا، المترافقة بأعراض أشد كحرارة قوية، تعب ووهن عام، صداع، إقياء، إسهال، ألم معدة.

كما بينّت د.حديد من فريق سماعة حكيم، أن الفيروسات تنتقل عبر التنفس والرذاذ التنفسي، وبهذا الطقس والتباين بدرجات الحرارة بين الليل والنهار، تضعف المناعة فيستغل الفيروس هذا الضعف وينتشر بشكل أكبر، مشيرةً إلى أن الإنتانات غير خطرة عموماً وأفضل حل هو الوقاية.

وفي سياق الحديث عن العلاج، قالت حديد إن “الانتانات الفيروسية ليس لها علاج دوائي ومن الخطأ استخدام المضادات الحيوية، بدون استشارة طبية”.