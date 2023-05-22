أمريكا تسعى لمعالجة تشويه سوق الرقائق بسبب الصين

22-05-2023

أمريكا تسعى لمعالجة تشويه سوق الرقائق بسبب الصين

قالت الولايات المتحدة إنها ستعمل مع الحلفاء لمعالجة "تشويه أسواق رقائق الذاكرة بسبب تصرفات الصين".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين أن منتجات صنعتها شركة "ميكرون" الأمريكية لصناعة رقائق الذاكرة لم تجتز مراجعتها لأمن الشبكات.

وقالت الصين إنها ستمنع مشغلي البنية التحتية للمعلومات في الصين من الشراء من الشركة، مشيرة إلى أن منتجات "ميكرون" تشكل مخاطر أمنية جسيمة على الأمن القومي.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية في بيان: "نعارض بشدة القيود التي لا أساس لها في الواقع".

وتابع: "هذا الإجراء إلى جانب ... استهداف شركات أمريكية أخرى يتعارض مع تأكيدات (الصين) بأنها تفتح أسواقها وتلتزم بإطار تنظيمي شفاف".

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