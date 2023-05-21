لقاء ودي بين الأسد وميقاتي… أرفع مستوى من اللقاءات بين البلدين الجارين

أكدت مصادر عربية شاركت في قمة جدة، لـ«الشرق الأوسط» أن لقاء «وديا» حصل بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على هامش أعمال القمة التي عقدت يوم الجمعة، فيما أكدت مصادر حكومية لبنانية أن ميقاتي «مرتاح جدا» لنتائج اتصالاته.

وأكدت المصادر العربية أن الأسد وميقاتي التقيا لبعض الوقت قبيل دخولهما إلى قاعة المؤتمر، وأن البحث تناول «قضايا مشتركة»، جازمة بأن أجواء اللقاء ودية وإيجابية ويبنى عليها مستقبلا. ويعد هذا اللقاء أرفع مستوى من اللقاءات بين البلدين الجارين منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

إلى ذلك، قالت مصادر حكومية لبنانية إن رئيس الحكومة اللبنانية كان مرتاحا جدا لأجواء القمة واللقاءات التي عقدت قبلها وخلالها، مشيرة إلى أن الموقف اللبناني حيال أهمية تعزيز العلاقات مع المملكة «ثابت»، وأن متابعة مقررات القمة بشأن لبنان سوف يتولاها ميقاتي من كثب مع الجهات المعنية.

وثمَّن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السبت «الدور المهم للقمة العربية التي انعقدت في جدة، باعتبار أنها جمعت العرب على مصالح وقضايا مشتركة تهمّ الجميع»، معرباً عن «ثقته بنهج المملكة العربية السعودية الذي يُؤسس للاستقرار في المنطقة كلها».

الشرق الأوسط