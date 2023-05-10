بقايا المفردات الأوغاريتية في لهجات سكان اللاذقية

غسان القيم:

يتميز أهل ساحلنا السوري خاصة أهل اللاذقية مدينة وريفا بمجموعة من الكلمات و المفردات الغريبة اللفظ بالنسبة للغة العربية الفصحى.

هذه الألفاظ التي تختلف باختلاف المحافظة والمنطقة، فمثلاً لسكان طرطوس أو بانياس مصطلحات تختلف عن سكان اللاذقية وجبلة، والتي تحولت مع الأيام لتضفي طابعاً خاصاً على المنطقة وارثها ، دون أن يكون الكثيرين دراية أن هذه الكلمات تعود أصلاً للغة الأوغاريتية.الى حضارة عمرها أربعة آلاف عام غبرت

إن هناك تشابهاً كبيراً بين اللغة الأوغاريتية (نسبة إلى أوغاريت)، منذ 1500 ق.م، واللهجة العامية حالياً في الساحل السوري وفي اللاذقية على وجه الخصوص.

حيث يعود إسقاط حرف النون في بعض الكلمات العامية المتداولة إلى اللغة الأوغاريتية، ومن مثال ذلك يقول أهل الريف الساحلي: ( بت) عوضاً عن (بنت)، (أتّ) (أنت)، أف (أنف) حطة (حنطة).

ومن الكلمات المميزة التي تميز بها أهلنا في مدينة اللاذقية كلمة رائجة جدا هي كلمة “عَيّن” التي تعني انظر، وتستخدم هذه الكلمة كثيراً في تداول حديثنا

ويعتقد كذلك أن الكلمات العامية التي تنتهي بـ “هنه”، وتنتشر في بعض حارات اللاذقية، مثل “أخدوهنه، ضربوهنه، جابوهنه.. وغيرها”، مأخوذة من الأوغاريتية، حيث كان شعب أوغاريت يضيفها إلى بعض مقرادته التي تتردد على ألسنة القرويين في جبال اللاذقية هي لفظة دعاء واستجارة توارثها الأبناء عن الآباء عبر آلاف السنين وقد ظلوا يكررونها حتى بعد أن نسوا معناها الحقيقي الذي يعود بنا إلى أهلنا في أوغاريت منذ أكثر من أربعة آلاف عام مضت وانقضت من عمر ازدهار هذه المدينة العظيمة..ومن الكلمات التي يدرج أهل ريف اللاذقية على تداولها كثيرا هي كلمة "إيلي"

فعندما يريد اية شخص أن يستنجد أو أن يعبر عن دهشته، أو استغرابه لشيء ما، كان يقول "إيلي!"

هذه العبارة معناها (يا إلهي يا الله)! فمن المعروف أن الإله (إيل ) هو رئيس مجمع الآلهة عند أهل اوغاريت وكان يلقب بعدة ألقاب منها ابو البشر ورب الدهور وقد كانت عبادته دارجة في كل مناطق الهلال الخصيب وقد صورته مكتشفات أوغاريت من خلال منحوتاتها ومكتشفاتها الأثرية بشكل رجل طاعن في السن مهاب يجلس على كرسي العرش يعتلي عرشه في السماء السابعة..

اوغاريت ستبقى بالنسبة لي حكاية عشق سرمدية تبدأ فصولها ولا تنتهي وعندما تزورها وتتطلع على مكنونات حضارتها عندها ستدخل معها في حوار صامت يأخذك إلى فضاء لازوردي أزرق واسع الرحب ..



المصادر والمراجع العلمية

تقارير البعثات التتقيبية الأثرية العاملة في اوغاريت ومجلة الحوليات الأثرية السورية ومصادر علمية أخرى

