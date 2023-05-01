مع ترقب اجتماع المركزي الأمريكي.. تراجع الذهب وسط ارتفاع الدولار
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمائة إلى 1989.10 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمائة، مما جعل المعدن الأصفر المقوّم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.
وستجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة غداً الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، ويتوقع المستثمرون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ونشرت بيانات يوم الجمعة، أظهرت أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي لم يتغير في آذار/مارس بينما ظلت ضغوط التضخم الأساسية قوية، مما قد يؤدي إلى رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى.
وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 بالمائة في أبريل/ نيسان مع تجدد المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية الأمريكية التي دفعت المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة.
وتزيد توقعات أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل، للمرة السابعة على التوالي.
وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمائة مسجلة 25.06 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.7 بالمائة إلى 1066.56 دولار وانخفض البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 1495.06 دولار.
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