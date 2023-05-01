دعا اللاجئين السوريين لحمل السلاح.. المعارض “كمال اللبواني” يشعل غضب الخارجية اللبنانية

طلب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب خلال لقائه نائب المدير العام ورئيس ادارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية السويدية صوفي بيكر ترافقها سفيرة السويد في لبنان “آن ديسمور”، توضيحات رسمية حول التصريحات المتداولة في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن السويدي “كمال اللبواني” التي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان “إلى مخالفة القوانين اللبنانية، ويحرضهم على العنف والكراهية وحمل السلاح في لبنان”.

وأكدت الخارجية اللبنانية أنها ستتابع التطورات في هذه القضية “التي تمس الامن القومي الوطني، بإنتظار الحصول على التوضيحات المرجوة من السلطات المختصة”.

وكان ناشطون وإعلاميون لبنانيون قد تداولوا مقطع فيديو قديما للمعارض “كمال اللبواني” وهو يطالب اللاجئين السوريين في لبنان بحمل السلاح والدفاع عن أنفسهم بسبب ما وصفه غياب الجيش والدولة في لبنان، وسيطرة قانون العصابة على البلد، واعتبروا دعوات “اللبواني” تحريضا وتهديدا للأمن القومي اللبناني.

واستنكر لاجئون سوريون في لبنان تصريحات “اللبواني” التي جاءت “كمبرر” لبعض الأطراف السياسية والحزبية اللبنانية لصب جام غضبها على اللاجئين السوريين في لبنان، ولتجعل من تصريحات المعارض “اللبواني” الذريعة التي تمارس بالاستناد عليها كافة أشكال الضغوطات والتجاوزات والانتهاكات القانونية بحق اللاجئين السوريين في المخيمات.



وكالات