إنقاذ سوري اختطفته عصابة لبنانية

أعلنت مديرة الأمن العام اللبنانية، الجمعة، عبر صفحتها على “فيسبوك” إنها تمكنت من تحرير مواطن سوري تعرض للخطـف بتاريخ 16 نيسان، بعد وصوله إلى بيروت قادما من الأمارات العربية المتحدة.

وفي التفاصيل، أقدم مجهولون على اعتراض طريق المواطن السوري، بعد وصوله من دبي وإيقافه وتكبيله واقتياده لمنزل في منطقة زراعية، وفور وصولهم تواصلوا مع شقيق المخطوف المقيم في إسبانيا، وطلبوا فدية 250 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه.

وبحسب المديرية، فإن قوى الأمن وبعد متابعة محترفة تمكنت من مداهمة المنزل الذي يتخذه الخاطفون مكانا لهم، وتمكنت من تحرير المخطوف وإلقاء القبض على المشتبه بهم.

وهم 3 أشخاص سوريان ولبناني، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بعملية الخطف والتنسيق مع أشخاص من خارج لبنان لتنفيذها.



وكالات