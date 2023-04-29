الرئيس الإيراني في دمشق يوم الأربعاء للقاء الرئيس الأسد

29-04-2023

الرئيس الإيراني في دمشق يوم الأربعاء للقاء الرئيس الأسد

أفادت معلومات بزيارة رسمية سيقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق يوم الإربعاء لمقابلة الرئيس الأسد.

و أكدت صحيفة الوطن نقلا عن مصادر مطلعة أن زيارة الرئيس الإيراني ستكون لمدة يومين سيجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس بشار الأسد تتضمن تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين وخصوصاً في الجانب الاقتصادي.

وأشارت المصادر أن هذه الزيارة ستشهد العديد من الاتفاقيات الهامة في كافة المجالات ومنها في المجال الاقتصادي.

وتعتبر هذه الزيارة أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس إيراني لسورية منذ عام 2011 .

 

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