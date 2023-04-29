روسيا تخطط لاستثمار 12 مليار دولار في الطائرات المسيّرة

يزداد الاهتمام الروسي بالطائرات المُسيّرة مع إثبات فعاليتها في الحرب الأوكرانية، ويخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تكون هذه الصناعة متقدمة بخطوة واحدة عن منافسيها، لتكون حجم الاستثمارات فيها مستقبلاً إلى نحو 12.2 مليار دولار.

وفي السياق، أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، الجمعة، أن روسيا تخطط لإنتاج 18 ألف طائرة مُسيرة سنوياً بحلول عام 2026 ونحو 32 ألفاً بحلول عام 2030.

وقال بيلوسوف خلال اجتماع بشأن الطائرات المُسيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نعوّل على أن القطاع الصناعي الروسي بحلول نهاية دورة الميزانية القادمة، أي بنهاية عام 2026 سيكون قادراً على الوصول إلى إنتاج طائرات مُسيرة بمقدار 18 ألفاً في السنة".

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وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أيضاً إلى أن مستوى تغطية الطلب المحلي للطائرات المُسيرة في الوقت الحالي يزيد على 30%.

كذلك، أكّد بيلووسوف أن روسيا تجري مباحثات مع الصين ودول أخرى بشأن تصدير واستيراد الطائرات المُسيرة.

وكان الرئيس الروسي أكد في معرض المنظومات الجوية غير المأهولة الخميس أن صناعة المسيرات ستكون أهم مجال في نشاط البلد، لذلك تمّ رفع الميزانية المخصصة من 500 مليار روبل إلى تريليون روبل "12 مليار دولار".

ويُشير الإعلام الروسي إلى أنه تم بناء 18 مبنى إنتاجياً بمساحة إجمالية قدرها 120 ألف متر مربع، في منطقة "رودنيفو" الصناعية، المُدرَجة في المنطقة الاقتصادية الخاصة "تخنوبوليس موسكو" حيث ستنشر 17 شركة قدراتها، وسينتج معظمها طائرات مسيّرة.