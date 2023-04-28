أردوغان يعلن تركيا دولة نووية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن تركيا انضمت إلى نادي الدول النووية في العالم، حيث شارك في حفل تحميل الوقود النووي في محطة “أكويو”، أول محطة نووية في تركيا، بالتزامن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح الرئيس التركي بأن بلاده دخلت إلى مصاف الدول التي تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية، مشيراً إلى أنه يلتزم بجميع المعايير والتوصيات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن توفر محطة “أكويو” الطاقة الكهربائية لتركيا لمدة 80 عاماً، وتلبي 10% من احتياجاتها الطاقية، وستوفر الكهرباء لـ15 مليون نسمة.

وتعد محطة “أكويو” أول محطة نووية في تركيا، وهي مشروع مشترك بين روسيا وتركيا، تبلغ تكلفته حوالي 20 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تركيا لتوفير مصادر جديدة للطاقة والتخلص من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما سيساعد على تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الطاقوي.

وتعد تركيا ثالث دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية، بعد الإمارات والمملكة العربية السعودية.

يذكر أن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية يعتبر من أهم الخطوات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتوفير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة في العالم، وهو ما يدفع العديد من الدول إلى الاستثمار في هذا المجال.

وكالات