ما هي أقدم المدن في العالم؟ هذا السؤال الجدلي الذي جعل العديد من المؤرّخين ولسنواتٍ عديدة في أبحاثٍ مستمرة داخل كتب التاريخ المختلفة والمصادر واللغات أيضًا. فكما نعلم أن أصالة الحضارات على اختلافها ترتبط بقدرتها على الصّمود رغم مرور الزمن، لتبقى بعض المدن شاهدةً على حضارةٍ عريقة أصبحت من الماضي.

ولحسم هذا الخلاف قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة "اليونسكو" بالعديد من الدراسات المتعلقة بالمدن وحضاراتها. وكانت آخر هذه الدراسات هي التي نشرتها صحيفة "تيليغراف" العالمية نقلًا عن اليونسكو، والتي قدمت الكلمة الحسم حول أقدم 10 مدن في العالم.

أقدم مدن العالم بحسب منظمة اليونسكو، هي مدينة حلب الواقعة شمال سورية والتي يعود تاريخ حضارتها إلى 12200 سنة قبل الميلاد.

اكتسبت حلب شهرة عالمية نظرًا لتنازع العديد من الحضارات والشعوب على امتلاكها، وذلك بسبب موقعها الإستراتيجي على مفترق للطرق التجارية القديمة، ممّا جعلها من أقدم مدن العالم التي شهدت تنوعًا حضاريًا متتاليًا. فقد وقعت تحت سيطرة المغول والآشوريين والمماليك والعثمانيين وغيرهم من الحضارات ضمن فترات متباعدة من الزمن.

فكانت لقلعة حلب التي بنيت في القرن الثالث الميلادي أهمية سياحية عالمية فقد جذبت هذه المدينة العريقة العديد من السياح باتجاه قلعتها ومسجدها الكبير، بالإضافة إلى آثار حماماتها وأسواقها الأثرية.

أريحا في فلسطين

تتصدر مدينة أريحا في فلسطين قائمة أكثر المدن ذكرًا في كتب التاريخ، فقد جرى العثور فيها على أدلة أثرية تعود لسنة 11000 قبل الميلاد. ممّا جعلها من أقدم مدن العالم ومن أكثر المدن عراقة، على الرغم مما تعرضت له من أحداث قاسية عبر التاريخ.

وقد جرى هدم مدينة أريحا عدة مرات وأعيد تشييدها من جديد، واستطاعت الصمود على الرّغم من كل تلك الظروف إلى يومنا هذا.

وتمتلك هذه المدينة العظيمة العديد من الآثار التاريخية والمعالم الدينية، ممّا جعلها على مر الزمن هدفا للسائحين والطامعين على حد سواء.

دمشق في سورية

واحدة من أقدم مدن العالم والتي تمتلك العديد من الإثباتات التاريخية التي تشهد بقدم وعظمة حضارتها هي مدينة دمشق في سورية.

وتمكن العلماء من إثبات أن مدينة دمشق تمتلك آثارًا تعود لسنة 10000 قبل الميلاد، ما أعطى برهانًا واضحًا على أنها كانت مهدًا للكثير من المدن والحضارات القديمة المتعاقبة.

وتتميز دمشق بأنها ضمت حضارات دينية مختلفة أيضًا، حيث نرى العديد من الآثار الدينية الباقية إلى يومنا هذا شاهدة على ذلك مثل المسجد الأموي والذي يعتبر من أقدم المساجد حول العالم.

شوشان في إيران

(Susa City) والتي يعود تأسيسها إلى سنة 7000 قبل الميلاد، ممّا جعلها من أقدم مدن العالم ومن أهم المدن الإيرانية الأثرية وأكثرها جذبًا للسياح.

ولا يمكننا الاكتفاء بالحديث عن مدينة شوشان العريقة في إيران دون ذكر مدينة الري الشهيرة أيضًا بعراقتها وقدمها.

مدينة الري في إيران

تقع مدينة الري جنوب شرق مدينة طهران بمسافة 6 كيلومترات تقريبًا، وتعد من أقدم مدن العالم وتمتلك أهمية دينية كبيرة بالنسبة للحضارات التي تتالت على أرضها.

وهناك العديد من الدراسات التاريخية التي تؤكد أن مدينة الري كانت مأهولة بالسكان منذ سنة 6000 قبل الميلاد.

وعاصرت هذه المدينة الحضارات المترافقة مع بابل ونينوى أيضًا، وجرى اكتشاف العديد من الآثار والأدوات التي تدل على أن مدينة الري قد سكنتها شعوب متحضرة للغاية منذ القدم.

جبيل في لبنان

تعد مدينة جبيل أو ما يعرف بمدينة بيبلوس من أقدم مدن العالم الفينيقية والتي تأسست في سنة 5000 قبل الميلاد.

وتعتبر جبيل مهد الأبجدية الفينيقية ومن أعرق وأهم المدن في لبنان.

وتقع جبيل شمال مدينة بيروت على خط البحر الأبيض المتوسط على مسافة 25 ميل تقريبًا.

وتحتوي جبيل على عدد من الآثار والمعالم التاريخية المميزة والتي تجذب الكثير من السياح حول العالم إلى لبنان، مثل القلعة الصليبية والمقبرة الملكية الفينيقية.

ارجوس في اليونان

تشير الدراسات إلى أن مدينة ارجوس والتي سميت على اسم ابن الإله زيوس والذي يعد من أبطال الأساطير اليونانية، كانت مأهولة بالسكان منذ العام 5000 قبل الميلاد، ممّا جعلها واحدة من أقدم المدن في العالم.

وجرى تدمير هذه المدينة من قبل الأتراك، وقد جرى اكتشاف العديد من بقايا المعابد والمنحوتات والمسارح وبقايا الفخار التي تشهد على ارجوس كانت من أهم المدن ثقافيًا وتاريخيًا في اليونان القديمة.

الفيوم في مصر

تعتبر مدينة الفيوم الواقعة في مصر من أقدم مدن إفريقيا، تأسست مدينة الفيوم في سنة 4000 قبل الميلاد ما جعلها واحدة من أقدم المدن في العالم.

وتقع هذه المدينة جنوب غرب مدينة القاهرة على بعد 62 ميلا تقريبًا. سميت الفيوم في العصور القديمة باسم (Crocodilopolis City) أو مدينة التماسيح، وذلك نظرًا لإحدى الروايات التاريخية والتي تزعم بوجود معتقد قديم حول تقديس التماسيح في ذلك العصر.

وتشتهر الفيوم بجمال أسواقها وحماماتها وحركتها التجارية المكتظة بالناس، ما جعلها من المدن المرغوبة سياحيًا في مصر بالنسبة لكثير من محبي الحضارات القديمة.

صيدا في لبنان

تؤكد الدراسات أن مدينة صيدا الواقعة في لبنان كانت مأهولة بالسكان منذ حوالي سنة 4000 قبل الميلاد.

وتعتبر صيدا من أكبر مدن لبنان حيث تقع في جنوب بيروت ولها أهمية تاريخية بالغة جعلتها من أقدم مدن العالم.

وقد عانى علماء الآثار الكثير من الصعوبات في التنقيب ضمن صيدا، نظرًا لتواجد العديد من الآثار تحت المباني المشيدة حديثًا.

ولعل قلعة صيدا تبقى الشاهد الأكبر على قدم هذه المدينة وعراقتها.

غازي عنتاب في تركيا

تقع مدينة غازي عنتاب في جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية.

ودلت الدراسات التاريخية على أن هذه المدينة كانت مأهولة بالسكان منذ سنة 3650 قبل الميلاد، ممّا جعلها واحدة من أقدم مدن العالم.

وتعرف هذه المدينة أيضًا باسم عنتاب، وتحتوي على العديد من المعالم السياحية والتاريخية، مثل قلعة غازي عنتاب وقلعة رافاندا، واللتان جرى ترميمهما في القرن السادس من قبل البيزنطيين.

ومن المعالم السياحية البارزة أيضًا متحف زيوغما للفسيفساء، وهو الأكبر من نوعه في العالم.

القدس في فلسطين

ليكن ختامُها مسك، تعد مدينة القدس ذات أهمية دينية وتاريخية بالغة للديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية.

وهذه الأهمية جعلت منها محط أنظار العالم أجمع، ممّا عرّضها للعديد من الحروب والاضطرابات عبر التاريخ.

ويعود تأسيس مدينة القدس في فلسطين إلى عام 2800 قبل الميلاد، مما جعلها تعتبر من أقدم مدن العالم بإجماع العديد من المؤرخين.

نستطيع القول إن الأرض بما تحمل من آثار تستطيع أن تتكلم، وتخبر الأجيال اللاحقة بقصصها وإنجازاتها.

ولنا الفخر في أن دول متعددة تتكلم العربية في وقتنا الحالي مثل أريحا وجبيل وصيدا ودمشق وحلب والفيوم كانت قد تكلمت لغات حضارات قديمة وعظيمة سابقًا.

وجرت تسميتها بشهادة العالم أجمع، أقدم المدن في العالم (The Oldest Cities). ويبقى الماضي لسان الحاضر على مرّ الزمن.