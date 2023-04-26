26-04-2023
الخارجية في بيان لها تتابع باهتمام شديد أوضاع السوريين المقيمين في السودان
قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها إنها تتابع باهتمام شديد أوضاع السوريين المقيمين في السودان ونتمنى لهم وللشعب السوداني الشقيق الأمن والسلامة
وأضافت الخارجية أنها أجرت اتصالات مع دول شقيقة وصديقة للمساعدة في عملية إجلاء السوريين الراغبين بمغادرة السودان
وأكدت السفارة السورية في الخرطوم أنها قامت منذ اندلاع الأحداث في السودان بتسجيل قوائم بأسماء المواطنين الراغبين بالإجلاء بالتعاون مع عدد من أبناء الجالية
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