التجارة الخارجية تعلن عن مزاد علني لبيع 132 سيارة لدى فرعها باللاذقية

26-04-2023

التجارة الخارجية تعلن عن مزاد علني لبيع 132 سيارة لدى فرعها باللاذقية

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن إجراء مزاد علني لبيع 132 سيارة سياحية وحقلية وشاحنة وآليات متنوعة لدى فرعها باللاذقية.

وبينت المؤسسة أن المزاد يبدأ في الـ 15 من أيار القادم، ويستمر حتى الـ17 منه، موضحة أن السيارات وغيرها من الآليات توجد في مستودع القرية العربية، ومستودع فرع مؤسسة الإسكان العسكري في اللاذقية.

وأشارت المؤسسة إلى أن المزاد سيتم في الصالة الرياضية بمدينة الأسد الرياضية، طريق الشاطئ الأزرق، ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها في المحافظات.

سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...