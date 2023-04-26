التجارة الخارجية تعلن عن مزاد علني لبيع 132 سيارة لدى فرعها باللاذقية

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن إجراء مزاد علني لبيع 132 سيارة سياحية وحقلية وشاحنة وآليات متنوعة لدى فرعها باللاذقية.

وبينت المؤسسة أن المزاد يبدأ في الـ 15 من أيار القادم، ويستمر حتى الـ17 منه، موضحة أن السيارات وغيرها من الآليات توجد في مستودع القرية العربية، ومستودع فرع مؤسسة الإسكان العسكري في اللاذقية.

وأشارت المؤسسة إلى أن المزاد سيتم في الصالة الرياضية بمدينة الأسد الرياضية، طريق الشاطئ الأزرق، ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها في المحافظات.

سانا