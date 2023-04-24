المركز السوري للزلازل يسجل 17 هزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل 17 هزة أرضية ضعيفة الشدة خلال الـ24 ساعة الماضية شمالي البلاد، وفي طرطوس غربي البلاد، وحمص وسطها.

وذكر المركز أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الـ7.11 من صباح اليوم 9 هزّات في لواء إسكندرون تراوحت شدتها بين 1.6 و2.4 درجة على مقياس ريختر، و6 هزّات في تركيا تراوحت شدتها بين 2.0 و3.0 درجات.

وأضاف: سجلت المحطات أيضا هزة غرب طرطوس بـ43 كيلومتر شدّتها 2.2 درجة على مقياس ريختر، إضافة إلى هزّة غرب حمص بـ29 كيلومترا.

المصدر: سانا