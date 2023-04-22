سوريا تدين سرقة القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية، وأكدت أن التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “تابعت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأسابيع الماضية نهبها النفط والثروات السورية الأخرى، وذلك عبر شمال العراق إلى تركيا.”

وأضافت الوزارة: “إن هذه التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي، وتؤدي إلى إفقار الشعب السوري وإطالة معاناته”.

وتابعت الوزارة: “إن سوريا تدين هذه التصرفات، وتطالب الإدارة الأمريكية بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري، لأنه لا يجوز للولايات المتحدة القيام بدور القراصنة وقطاع الطرق”.

وقالت الوزارة: “إن سوريا تطالب الولايات المتحدة بوقف دعم الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة فوراً”.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت على دفعات رتلاً من 34 صهريجاً محملة بالنفط المسروق من حقول الجزيرة السورية عبر معبر المحمودية غير الشرعي، إضافة إلى إخراج 40 ناقلة أخرى مغطاة عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية، وفق مانقلت “سانا”.

يذكر أن الاحتلال الأمريكي أخرج في 11 الجاري، رتلاً مؤلفاً من 77 آلية، بينها 32 صهريجاً معبأة بالنفط المسروق من الحقول السورية، إضافة إلى 6 مدرعات عسكرية من ريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه قواعد الاحتلال إلى الأراضي العراقية.