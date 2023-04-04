أسباب الصداع بعد الإفطار في رمضان..وكيفية تجنبه؟

الصداع من المشكلات المزعجة التي قد تصيب بعض الأشخاص بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان، ويأتي ذلك بشكل مفاجئ، والبعض يعتقد أن السبب في ذلك قلة الطعام والشراب، ولكن يوجد أسباب أخرى للصداع بعد الإفطار.

ويعاني العديد من الصائمين من صداع وآلام في الرأس مباشرة بعد الإفطار في شهر رمضان، فما أسبابه؟ وكيف تجنبه؟.

يلخص الأطباء أسباب الصداع بعد الإفطار في:يحدث ذلك نتيجة عسر الهضم وامتلاء المعدة بما يزيد على حاجتها من الطعام والشراب، ومن ثم زيادة الضغط على الحجاب الحاجز، مما يؤثر على عملية التنفس، وهذا ما يجعل الصائمون يشعرون بضيق التنفس والشعور بالصداع وآلام الرأس .

ويمكن أن يشعر الصائمون بالصداع نتيجة انخفاض مستويات السكر في الدم، ويمكن تجنب التعرض لهذا الأمر من خلال كسر الصيام على الماء والتمر، وترك فترة زمنية قصيرة بين الوجبات حتى يتدفق الدم إلى المعدة بالتدريج، كما يجب تجنب تناول الحلويات خلال وجبة الإفطار، والأفضل تناولها بعد الإفطار بساعتين أو أكثر.

*كيف نتجنب الصداع بعد الإفطار؟

الإفطار على الماء والتمر.



- ترك فترة قصيرة بعد تناول التمر وشرب الماء حتى يتدفق الدم إلى المعدة بالتدريج.

- تناول وجبة إفطار متوازنة وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

- تجنب تناول الحلويات خلال الإفطار.

- الحد من تناول العصير المحلى في الإفطار.

- المشي قليلا بعد تناول الطعام.