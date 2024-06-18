فوائد الشمام
هو فاكهه مليئه بالماء؛ ويحتوي على كميه ضئيله من السكر و قليل السعرات الحراريه وغني بالبوتاسيوم .
فوائد الشمام:
1.رطب على الأسنان ولذيذ الطعم
2- ينصح بتناوله خاصه لمرضى السكرنظرا لقلة نسبة السكر التي يحتويها .
3- يحتوى على مواد مضادة للاكسده .
4- يحمي من بعض انواع السرطان وامراض القلب والشرايين.
5- يجعل البشرة تقاوم الشمس بشكل أفضل.
6- يساعد على التخلص من السموم والفضلات الموجوده في الجسم
7- يشكل علاجا ممتازا للإمساك إذا أخذ على الريق.
8- وضع شرائحه على الجلد المتجعد يكسبه نضارة وليونة.
9- مفيد لمعالجة التهابات الجلد ويستفاد منه في التجميل كعلاج للأورام الجلدية.
10-ينقي ماء الشمام من الكلف والنمش.
11- ينقي الدم ويساعد في علاج أمراض الكلي والنقرس ويقاوم مرض البواسير.
12- يساعد العينين على الرؤية الطبيعية في الظلام.
13- يعتبر الشمام من أكثر أنواع الفواكه التي تقاوم السمنة وتقلل الضغط المرتفع.
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