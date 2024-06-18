طرق تقوية المناعة في الجسم

تهدف طرق تقوية المناعة المختلفة إلى الحفاظ على كفاءة وتوازن عمل الجهاز المناعي بمختلف أجزائه وخلاياه، أو تعزيز مناعة الجسم التي ضعفت لسبب ما، وليس الهدف تحفيز الجهاز المناعي أكثر مما يجب، حيث أنه خلافاً لما هو معتقد، فإن تحفيز الاستجابة المناعية للجسم أكثر مما ينبغي قد يؤدي إلى مشاكل صحية غير مرغوبة وخطيرة أحياناً، مثل مهاجمة الجسم لخلاياه وتطور أمراض المناعة الذاتية، والمعاناة المستمرة من الحمى، أو سيلان الأنف، أو الخمول، أو الاكتئاب.

يمكن أن يتأثر أو يضعف الجهاز المناعي نتيجةً عوامل عديدة، منها التوتر، وقلة النوم، والتدخين، والتعرض للفيروسات. لكن هناك بعض الخطوات والطرق التي تساعد في استعادة أو تقوية الاستجابة المناعية المتوازنة حتى يعمل الجهاز المناعي على النحو الأمثل.

تعرف في هذا المقال على أبرز طرق تقوية المناعة والحفاظ على توازن الجهاز المناعي وكفاءته.



طرق تقوية المناعة



أخذ اللقاحات الموصى بها

تناول نظام غذائي صحي متوازن

الحفاظ على نشاط بدني منتظم

الإكثار من شرب الماء

الحصول على قسط كاف من النوم

التحكم بمستويات التوتر

و يمكن تعزيز مناعة الجسم بالوسائل التالية:

أخذ اللقاحات الموصى بها



تعمل اللقاحات على تعريف الجسم بأحد أنواع الجراثيم المسببة للأمراض بطريقة أكثر أماناً مما لو تعرض الجهاز المناعي لهذا النوع من الجراثيم لأول مرة بشكل مباشر.

عند تلقي لقاح ما، تستثار الاستجابة المناعية للجسم ويتم إنتاج أجسام مضادة تجاه ميكروب محدد حسب نوع اللقاح الذي تم تلقيه، وبالتالي تتشكل ذاكرة مناعية لدى الجهاز المناعي ضد هذا الميكروب، مما يسمح للجسم بمكافحة العدوى بشكل أسرع وأكثر فعالية في حال التعرض للإصابة به في وقت لاحق.

تناول نظام غذائي صحي متوازن



لا يوجد طعام سحري لتقوية المناعة، لكن يساعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن على تزويد الجهاز المناعي الطاقة التي يحتاجها، بالإضافة إلى المغذيات التي تلعب دوراً هاماً في تكوين أو عمل أجزاء وخلايا نظام المناعة في الجسم. ومن الأمثلة على هذه المغذيات:

فيتامين ب6: يعد فيتامين ب6 مهم للعديد من التفاعلات الكيميائية في الجهاز المناعي. يوجد فيتامين ب6 في الدجاج، والسلمون، والتونة، والموز، والبطاطا.



فيتامين ج (فيتامين سي): يمتلك فيتامين ج خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وبالتالي يساعد على مكافحة الجذور الحرة الضارة بخلايا الجسم، كما أنه يحفز نمو خلايا الدم البيضاء المناعية والأجسام المضادة. يوجد فيتامين سي في الحمضيات، مثل البرتقال والفراولة، وكذلك في البندورة، والبروكلي، والسبانخ.



فيتامين هـ: يعتبر فيتامين هـ من مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون، والتي توجد بتركيز عالي في الخلايا المناعية مقارنةً بباقي خلايا الجسم، ويسبب نقصه ضعف في في وظائف الجهاز المناعي. يوجد فيتامين هـ في اللوز، وزيت أو بذور عباد الشمس، وزبدة الفول السوداني، والسبانخ.



البروتين: يلعب البروتين دوراً رئيسياً في بناء الخلايا، وإصلاح الأنسجة، وتكوين الأجسام المضادة المسؤولة عن القضاء على مسببات الأمراض. يمكن الحصول على البروتين من مصادر غذائية حيوانية أو نباتية، مثل صدور الدجاج والعدس.