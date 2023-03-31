طهران: لن نسكت على مؤامرات إسرائيل ضدنا من داخل أذربيجان

ندّدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بتصريحات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين بشأن اتفاقه مع وزير خارجية أذربيجان على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أنّ هذه وثيقة أخرى "للنيات الخبيثة للكيان الصهيوني لتحويل أراضي جمهورية أذربيجان إلى تهديد لإيران".

وطالبت الخارجية المسؤولين الأذربيجانيين بتوضيح الاتفاق المعلن.

كذلك، أكدت طهران العلاقة التاريخية والدينية المتينة بين إيران وأذربيجان، قائلةً إنها تحاول "إفشال خلق فجوة بين البلدين".

وقال: "من المؤكد أن إيران لن تسكت على مؤامرات الكيان الصهيوني ضدها من داخل الأراضي الأذربيجانية".

ويوم أمس، عقد وزير خارجية الاحتلال اجتماعاً مع الوزير الأذربيجاني جيهان بيراموف الذي وصل إلى "إسرائيل" لتدشين سفارة بلاده في "تل أبيب".

وقال كوهين عقب الاجتماع إن "إسرائيل وأذربيجان يجب أن تعملا معاً من أجل منع إيران من حيازة قدرة نووية"، مضيفاً بحسب قناة "كان" الإسرائيلية: "اتفقت مع وزير الخارجية الأذربيجاني على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".

وأعلنت وزارة خارجية الاحتلال، أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، إجراء ترتيبات لافتتاح سفارة أذربيجان في "إسرائيل"، وذلك للمرة الأولى منذ إرساء العلاقات عام 1992.