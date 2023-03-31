عملية نوعية في شعبة الأذنية بمشفى حماة الوطني

بيَّنَ المدير العام للهيئة العامة لمشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف أن عملية نوعية أخرى تضاف إلى باكورة أعمال الشعبة الأذنية بالمشفى، حيث تم إجراء عمل جراحي فتح أذن وسطى استقصائي لمريض في العقد السادس من العمر، وذلك باستخدام تقنية المنظار.

وأوضح أن المريض كان يعاني من التهاب أذن وسطى مزمن مع نقص سمع شديد، وكانت فائدته من السماعات الطبية محدودة.

ولفت إلى أنه تم إزالة عظيمات المطرقة والسندان المتنخرة وإعادة قولبة السندان autograft، وتم إغلاق الثقب في غشاء الطبل، وكان من النمط subtotal، وذلك باستخدام طعم غضروفي.

وأشار إلى أن المريض بعد العمل الجراحي لاحظ مقدرته على سمع الكلام بشكل جيد.

وذكر الدكتور خلوف أن استخدام المنظار في هكذا عمليات ، يعد نقلة نوعية في الشعبة حيث تجرى هكذا عمليات للمرة الثانية خلال شهر ، إضافة كونها تسمح للأطباء المقيمين بمشاهدة كل مراحل العمل الجراحي بشكل واضح خلافاً للطرق التقليدية باستخدام المجهر، ومواكبة التطورات العالمية بهذا المجال.

وقد أجرى العمل الجراحي الذي تكلل بالنجاح، الاختصاصي د.فارس عبد الرحمن ، وطبيبة التخدير رغدة مغمومة وطبيب التخدير غسان المنير.

والأطباء المقيمون: صهباء عدي ومحمود سيجرية وسلام شيخ المكارة وفاطمة المجالي وشيماء كوجك وفاطمة العيسى وسوسن الخالد ومرام زكار ووعد اليوسف.

الوطن