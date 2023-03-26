بوتين: روسيا سترد على قذائف اليورانيوم المنضب

26-03-2023

بوتين: روسيا سترد على قذائف اليورانيوم المنضب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو سترد على تزويد الغرب أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، مشيرا إلى أن روسيا تمتلك الكثير من الأسلحة التي لم تستخدمها بعد.


وصرح بوتين: "يجب أن أقول إنه لدى روسيا، بالطبع، ما ترد به. وبدون مبالغة، لدينا مئات الآلاف، مئات الآلاف، من هذه القذائف. ولم نستخدمها بعد".

واعتبر بوتين أن أولئك الذين يستخدمون مثل هذه الأسلحة سيعملون في الواقع ضد شعوبهم ويلوثون المناطق المزروعة.

ولفت إلى أن ذخائر اليورانيوم المنضب التي سيرسلها الغرب إلى كييف لا تعتبر من أسلحة الدمار الشامل، لكنها تترك غبارا مشعا، وبالتالي فهي خطيرة جدا.

المصدر: RT

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