المايسترو سمير كويفاتي يُعلن إصابته بالسرطان

26-03-2023

المايسترو سمير كويفاتي يُعلن إصابته بالسرطان

أعلن الموسيقار السوري سمير كويفاتي، عن إصابته بمرض السرطان، الذي فقد به زوجته، الفنانة الراحلة ميادة بسيليس، وخضوعه للعلاج منه، وذلك خلال لقاء عُرض عبر منصة “فرجة”.

وكشف “كويفاتي”، أن “التشخيص الطبي أظهر إصابته بالسرطان منذ وفاة زوجته الفنانة الراحلة ميادة بسيليس، قبل عامين، إلّا أن اكتشافه تمّ قبل نحو شهرين فقط”.

وأضاف “كويفاتي”، أنه “لا يرغب باستجداء العواطف جراء إصابته بالمرض، وبأنه يعتبر السرطان بمثابة تجربة عابرة”.

وتابع الموسيقار السوري، أن “ميادة علمته درساً بالقوة، وهي التي لم تُعلن عن مرضها إلّا في الأشهر الأخيرة من حياتها، ولا يريد أن يكون أضعف منها”.️

سمير كويفاتي عازف وملحن ومؤلّف موسيقيّ سوري، بدأ مسيرته وهو في عمر الخامسة عشر، ليلتحق فيما بعد بالمعهد العربي للموسيقا بمدينة حلب، ويتتلمذ على يد أفضل أساتذة الموسيقى في ذلك الزمن حتى احترفَ الموسيقى أكاديمياً.

يُذكر أن الموت غيّب الفنانة القديرة ميادة بسيليس، في آذار 2021، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز (54 عاماً).

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...