المايسترو سمير كويفاتي يُعلن إصابته بالسرطان

أعلن الموسيقار السوري سمير كويفاتي، عن إصابته بمرض السرطان، الذي فقد به زوجته، الفنانة الراحلة ميادة بسيليس، وخضوعه للعلاج منه، وذلك خلال لقاء عُرض عبر منصة “فرجة”.

وكشف “كويفاتي”، أن “التشخيص الطبي أظهر إصابته بالسرطان منذ وفاة زوجته الفنانة الراحلة ميادة بسيليس، قبل عامين، إلّا أن اكتشافه تمّ قبل نحو شهرين فقط”.

وأضاف “كويفاتي”، أنه “لا يرغب باستجداء العواطف جراء إصابته بالمرض، وبأنه يعتبر السرطان بمثابة تجربة عابرة”.

وتابع الموسيقار السوري، أن “ميادة علمته درساً بالقوة، وهي التي لم تُعلن عن مرضها إلّا في الأشهر الأخيرة من حياتها، ولا يريد أن يكون أضعف منها”.️

سمير كويفاتي عازف وملحن ومؤلّف موسيقيّ سوري، بدأ مسيرته وهو في عمر الخامسة عشر، ليلتحق فيما بعد بالمعهد العربي للموسيقا بمدينة حلب، ويتتلمذ على يد أفضل أساتذة الموسيقى في ذلك الزمن حتى احترفَ الموسيقى أكاديمياً.

يُذكر أن الموت غيّب الفنانة القديرة ميادة بسيليس، في آذار 2021، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز (54 عاماً).