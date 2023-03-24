قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان فلسطينيين، واعتدت على آخرين في منطقة باب العمود وسط القدس.

وقال شهود عيان الخميس إنّ قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين في منطقة باب العمود بعدما اعتدت عليهم.

وذكر الشهود أنّ قوات الاحتلال اعتدت على عدد آخر من المواطنين والباعة المتجولين في منطقة باب العمود بالضرب المبرح بالهراوات والأيدي، واعتقلت فلسطينيَين آخرَين في المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى، قبل بدء التوتر في منطقة باب العمود بفترة قصيرة.

وقبل الاعتقالات، تجمع مئات الفلسطينيين عند باب العمود للاحتفال بشهر رمضان، وأنشدوا أغاني تراثية ودينية، الأمر الذي أزعج قوات الاحتلال.

واحتشد عشرات الآلاف في المسجد الأقصى المبارك بالجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك اليوم، وأدوا صلاة الفجر في رحابه. وقد وصل العديد من المواطنين إلى المسجد منذ ساعات الليل المتأخرة وساعات الفجر الأولى من مختلف المناطق.

وكانت الهيئات المقدسية دعت إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك، بعد الدعوات التي صدرت عن المستوطنين، والتي هددت باقتحام المسجد الأقصى في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك.