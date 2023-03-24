البنتاغون: مقتل أمريكي وإصابة 5 جنود آخرين بهجوم طائرة مسيرة إيرانية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح اليوم الجمعة، مقتل متعاقد أمريكي وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأمريكية ومقاول أمريكي آخر نتيجة هجوم طائرة مسيرة إيرانية في سوريا.

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن طائرة مسيرة هاجمت منشأة صيانة في قاعدة للتحالف بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا ظهر يوم أمس الخميس، وإنه وفقًا للمخابرات الأمريكية، فقد كانت الطائرة بدون طيار إيرانية الأصل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان: "بتوجيه من الرئيس بايدن، أنا فوضت القيادة المركزية الأمريكية بشن غارات جوية دقيقة في شرق سوريا الليلة ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

وحلق طيران حربي مكثف صباح اليوم الجمعة في سماء مدينة الحسكة شرقي سوريا.

ويعتقد أن طائرات تابعة للجيش الأمريكي تفتح جدار الصوت فوق أحياء المدينة.