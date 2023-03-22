نصر الله يتوعّد “إسرائيل” بالرد السريع على أي اعتداء ضد لبنان

توعّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الكيان الإسرائيلي بالرد على أي عدوان قد يفكر بشنه ضد لبنان مؤكداً أن المقاومة الوطنية اللبنانية سترد بشكل قاطع وسريع.

وقال السيد نصر الله في كلمة له اليوم إن “أي اعتداء إسرائيلي على لبنان على أي منطقة أو شخصية لبنانية كانت أو غير لبنانية سيؤدي إلى رد من جانب المقاومة”، معتبراً أن العدو يخشى خوض حرب مع لبنان، وما يهدد به قد يكون سبب زواله.

وأشار السيد نصر الله إلى أن كيان الاحتلال اليوم مأزوم ولم يمر في تاريخه بهذا الكم من اليأس والإحباط والوهن، والحمقى في حكومته يكشفون حقيقة هذا الكيان التي يخفيها غيرهم، معتبراً أنه عندما يصبح في قيادة العدو حمقى بهذا المستوى ندرك أن النهاية اقتربت.

كما تطرّق نصر الله في كلمته إلى الوضع الاقتصادي في لبنان وضرورة حل أزمة سعر الصرف وتحمل الدولة اللبنانية لمسؤوليتها في ذلك. لافتاً إلى أهمية التعاون مع الصين قائلاً “إن ذلك يحتاج لقرار وشجاعة سياسيين”.

وحول مسألة الاستحقاق الرئاسي اللبناني لفت السيد نصر الله إلى أن المساعي مستمرة في ملف انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكداً أن القرار داخلي بالدرجة الأولى، أما العامل الخارجي فهو مساعد وليس حاسماً.