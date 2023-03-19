رئيس الأركان الأميركي عن زيارته لسوريا : جنودنا معرضون هناك للخطر

قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، إن الرسالة التي تكمن وراء زيارته إلى شمال شرق سوريا قبل أيام، كانت دورية للاطلاع على المهمة والهدف والعمليات وحماية القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة.

وجاء ذلك في معرض إجابته لوكالة الأناضول حول هذه الزيارة، لافتا إلى وجود نحو 100 عسكري أمريكي في سوريا، وقال “هؤلاء معرضون للخطر. يتعرضون لهجوم من مجموعات مختلفة من وقت لآخر”.

وأضاف: “ذهبت للاطلاع عليهم وأرى ما إذا كانت المهمة يتم تنفيذها أم لا، ولإعداد تقرير حول أعمالهم”.

وتابع: “لا تزال هناك مخيمات للاجئين وسجون هناك. كان علي فعل هذا.

قيام رئيس الأركان بزيارة للقوات، خاصة تلك المعرضة للخطر، أمر مناسب للغاية”.