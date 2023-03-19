بايدن يستعين بوارن بافيت لتجاوز أزمة البنوك

قال مصدر مطلع لرويترز أمس السبت إن الملياردير وارن بافيت أجرى مناقشات مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الأزمة المصرفية.

وامتنع البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق.

كانت بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق من يوم السبت أن بافيت تواصل مع مسؤولين بالإدارة في الأيام الأخيرة بشأن الأزمة المصرفية.

وكانت هناك محادثات متعددة بين فريق بايدن وبافيت في الأسبوع الماضي ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة.

وتركزت الدعوات حول بافيت الذي يحتمل أن يستثمر في القطاع المصرفي الإقليمي للولايات المتحدة بطريقة ما، لكن الملياردير قدم أيضًا نصائح وإرشادات على نطاق أوسع حول الاضطرابات الحالية.

يتمتع بافيت بتاريخ طويل في التدخل لمساعدة البنوك في الأزمات، والاستفادة من وضعه الاستثماري والثقل المالي لاستعادة الثقة في الشركات المتعثرة.

وكشف المسؤولون الأمريكيون عن تدابير استثنائية لتهدئة العملاء في نهاية الأسبوع الماضي ، ووعدوا بدفع الودائع غير المؤمن عليها بالكامل في البنوك المنهارة. استمرت الأسهم في البنوك الإقليمية في الانخفاض هذا الأسبوع وسط مخاوف من انتشار العدوى.