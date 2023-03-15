وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين في حادث سير

15-03-2023

وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين في حادث سير

اصطدمت مركبة خاصة نوعها (كيا فورتي) مع مركبة ( صهريج ) مخصص لنقل مادة النفط وذلك على طريق عام ( الرقة ــــ حماة) ما أدى إلى وفاة سائق السيارة الخاصة وشخصين كانا برفقته وإصابة شخصين آخرين إصابات خطيرة.

حضرت دورية من مركز الشرطة الخارجي في منطقة السلمية بحماة إلى مكان الحادث وقامت بنقل المتوفين وإسعاف المصابين إلى المشفى، وتبين أن سبب الحـادث هو السرعة الزائدة وعدم الانتباه من الطرفين. 

تم توقيف سائق المركبة (الصهريج) وإزالة آثار الحادث ،ومازالت التحقيقات مستمرة.

وزارة الداخلية السورية

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