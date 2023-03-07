ستيفن سبيلبرغ: أمريكا تخفي حقيقة الأجسام الطائرة المجهولة

اعتبر المخرج السينمائي الأمريكي المعروف، ستيفن سبيلبرغ، الذي أخرج الفيلم الشهير “أي تي” (المخلوق الغريب)، العام 1982، أنه يعتقد أن حكومة الولايات المتحدة تخفي معلومات حول الأجسام الطائرة المجهولة عن الناس.

وقال سبيلبرغ خلال مقابلة تلفزيونية أمريكية: “أعتقد أن السرية تكتنف كل هذه المشاهدات، وهناك انعدام للشفافية حتى يفرض قانون حرية المعلومات نشر بعض المواد للجمهور”.

المخرج السينمائي يرى أن الأرض ليست هي الكوكب الوحيد الذي توجد عليه الحياة، مشككًا برواية الحكومة الأمريكية بشأن الأجسام المجهولة

وأضاف في المقابلة التي نشرتها صحيفة “نيويورك بوست”، الجمعة: “أعتقد أن هناك شيئًا غير عادي يحدث ويحتاج ببساطة إلى المتابعة المستمرة.. أنا أرى أن ما حدث أخيرًا هو أمر محير للغاية.. أود أن أسمع المزيد عن ذلك لكنني لا أعرف ما هو تحديدًا”.

وعبَّر سبيلبرغ عن اعتقاده أن الأرض ليست هي الكوكب الوحيد الذي توجد عليه الحياة، مضيفًا: “أعتقد أن ذلك مستحيل من الناحية الحسابية والفلكية”.

وبحسب الصحيفة، أخرج وأنتج سبيلبرغ العديد من الأفلام حول القضايا الخارقة للطبيعة بما في ذلك فيلم “مواجهات قريبة مع جنس ثالث”، العام 1977، حول عامل من ذوي الياقات الزرقاء تتغير حياته عندما يواجه جسمًا طائرًا.

كما أخرج سبيلبرغ فيلم “حرب العوالم”، العام 2005، والذي يدور حول غزو أجنبي للأرض يهدد بتدمير حياة الإنسان.

وذكر تقرير حكومي أمريكي، في كانون الثاني/يناير الماضي، رُفعت عنه السرية أن معظم الأجسام الطائرة المجهولة ليست من الكائنات الفضائية، ولكن هناك الكثير مما لا يمكن تفسيره ببساطة.