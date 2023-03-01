تايوان ترصد دخول 19 مقاتلة صينية منطقة دفاعها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد اقتراب 25 طائرة و3 سفن تابعة للجيش الصيني من الجزيرة.

وأضافت الوزارة في تغريدة في "تويتر": "من الساعة السادسة صباحاً من يوم 28 شباط/فبراير وحتى 06:00 يوم 1 آذار/مارس، تمت مشاهدة ورصد 25 طائرة حربية و3 سفن تابعة للجيش حول تايوان".

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال ذلك، قامت 19 مقاتلة من طراز "J-10" بدخول منطقة التحديد للدفاع الجوي للجزيرة.

وقبل أيام، وصل وفد حكومي صيني إلى تايوان للمشاركة في مهرجان الفوانيس، ولتعزيز الاتصالات مع إدارة مدينة تايبيه، في أول زيارة رسمية يقوم بها ممثلو برّ الصين الرئيسي إلى تايوان خلال السنوات الثلاث الماضية.

يذكر أنّ الموقف إزاء تايوان تصاعد بشكل كبير بعد زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي للجزيرة في مطلع آب/أغسطس من العام الماضي.

ودانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة "دعماً من الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية"، وأجرت الصين عقب ذلك مناورات عسكرية واسعة النطاق.