الشركات الصينية تحل بدلاً عن العلامات التجارية الغربية في روسيا

هربت مئات العلامات التجارية العالمية من روسيا، خلال العام الماضي، عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما أجبر موسكو على إيجاد بدائل لكل شيء، بداية من الهواتف الذكية وصولاً إلى السّيارات.

واستفادت من هذا التغيير الشّركات الصينية، حيث تظهر بيانات الصناعة أن عملاق الهواتف الذكية "Xiaomi" وصانع السّيارات "Geely"، من بين أولئك الذين شهدوا زيادة في المبيعات في الأشهر الأخيرة.

وبعدما كانت أجهزة "iPhone" و"Samsung Galaxies" من الأكثر مبيعاً قبل الحرب، أصبحت الطرازات من "Xiaomi" و"Realme" محلهما، وفقاً لـ "Counterpoint Research".

وكان المصنعون الصينيون يتمتعون بشعبية كبيرة في روسيا قبل الحرب، مستحوذين على ما يقرب من 40% من سوق الهواتف الذكية في كانون الأول/ديسمبر 2021. والآن، استحوذوا على ما يقرب من 95% من السّوق بعد عام، وفقاً لبيانات

"Counterpoint".

وفي الوقت نفسه، شهدت "Samsung"و "Apple " المركز الأول والثاني على التوالي، انخفاضاً في حصتها المجمعة في السّوق من 53% إلى 3% فقط، خلال نفس الفترة التي انسحبت فيها من البلاد.

السّيارات على الطرق الروسية

على مدار العام الماضي، قفزت شركات صناعة السّيارات الصينية "Chery"و"Great Wall Motor" إلى أكبر 10 علامات تجارية لسيارات الركاب، في حين اختفت "BMW" و"Mercedes" الألمانيتين، وفقاً لبيانات من "S&P Global Mobility".

واشترى الروس عدداً قياسياً من السّيارات الصينية العام الماضي، وفقاً لبيانات "Autostat"، وقالت في تقرير الشّهر الماضي إن مبيعات السيارات الصينية الجديدة في البلاد ارتفعت بنسبة 7% في عام 2022 إلى 121.800 ألف سيارة.