 نجاح أول مشاريع الطاقة المتجددة في سورية

نجحت الكوادر الفنية في غرفة صناعة حمص، بإنتاج أول ميغا وضخها في الشبكة الكهربائية، ضمن مشروع توليد الطاقات المتجددة محدودة المسؤولية في حسياء، بعد خمسة أشهر على إقلاعه.

وأوضح رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الاخوان، لوكالة سانا، أنه يتم حالياً إنجاز بقية مكونات المشروع باستطاعة إجمالية تصل إلى عشرة ميغات، كاشفا بأن المشروع يعد أول شركة مساهمة عامة بالمحافظة في هذا المجال.

وأكد الإخوان، أن المشروع يضم نحو ثلاثين من رجال الأعمال ممن يملكون مصانع ومنشآت صناعية في حسياء، لافتا إلى أنه يتم حاليا تجهيز البنى التحتية لنحو 4 ميغات.

وأكد على أهمية هذه المشروعات وخاصة بالمدن الصناعية لتأمين احتياجات الصناعيين من الطاقة، مشيرا إلى أن إنتاج أول ميغا يعد خطوة لتحفيز رجال الأعمال على تأسيس شركات لتوليد الطاقات المتجددة.

من جهته، أوضح معاون مدير عام المدينة الصناعية في حسياء، أن ثلاث شركات لتوليد الطاقات المتجددة في حسياء تم تخصيصها بالأراضي اللازمة، وباشرت حاليا بتأسيس البنى التحتية لمشاريعها.

وكشف أن شركة جديدة قدمت طلباً لتخصيصها بـ 130 هكتاراً لإنتاج 130 ميغا تقريباً، وهي في طور الإجراءات للمباشرة بالمشروع.

وقالت المهندسة فاتن العلاف مهندسة موقع في شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة: إنه تم وصل واحد ميغا على المحولة الكهربائية في حسياء، وتضم نحو 1200 لوح باستطاعة 545 واط لكل لوح، مؤكدة ان بدأت عمليات المباشرة بتجهيز القواعد المعدنية لثاني ميغا من المشروع بدأت.

يذكر ان غرفة صناعة حمص، كانت أعلنت في تشرين الأول 2021 عن تأسيس شركة للطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء.