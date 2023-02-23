وفد صحي اماراتي إلى سوريا لإعادة تأهيل المستشفيات

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الإمارات أنه “سيبدأ وفد صحي من مختلف الجهات الطبية في الدولة زيارة إلى سوريا لإعادة تأهيل المستشفيات السورية، كما سيتم البدء في تنفيذ مشاريع بناء مخيمات ومعسكرات للاجئين في كل من سوريا وتركيا”، وفقاً ل”وام”.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية أن قيادة العمليات المشتركة تعلن عن “انتقال عملية الفارس الشهم 2 من مرحلة الاستجابة السريعة إلى مرحلة التعافي وإعادة التأهيل لدعم الأشقاء والأصدقاء المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا”.

وتخطط قيادة العمليات المشتركة في مرحلة التعافي وإعادة التأهيل لتسيير مجهود بحري لنقل المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية مع استمرار المجهود الجوي حسب الأولويات.

و”لايزال فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في سوريا يقوم بتدريب الفرق السورية على معدات البحث والإنقاذ التي تم إهداؤها إلى الجانب السوري”، وفقاً ل”وام”.

وأشارت الوكالة أنه استمرت مرحلة الاستجابة السريعة لعملية “الفارس الشهم 2 ” لمدة أسبوعيين كاملين تم خلالها إرسال فرق بحث وإنقاد لكل من سوريا وتركيا بمجموع 134 منقذاً وتسيير جسر جوي حيث وصل عدد الرحلات الجوية إلى عدد 136 رحلة، فيما تم نقل 3772 طناً من المواد الإنسانية والغذائية والطبية.