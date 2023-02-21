نقيب المحامين : قريباً شركة أوروبية سترسل كميات كبيرة من حليب الأطفال

كشف نقيب المحامين الفراس فارس أنه قريباً سيتم إرسال كميات كبيرة من حليب الأطفال إلى سورية عبر إحدى الشركات الأوروبية من دون أن يذكر اسمها وأنه سوف يتم تسليمها للهلال الأحمر السوري لتوزيعها على المتضررين المحتاجين لحليب الأطفال، لافتاً إلى أن هناك محامياً سورياً مقيماً في أوروبا ينسق مع الشركة التي سوف ترسل هذه الكميات من الحليب.



و أعلن فارس أن اتحاد المحامين العرب فوّض النقابة بالتبرع بالرسم المترتب عليها لدفعه إلى المتضررين من الزلزال ونحن حالياً بانتظار كتاب خطي من الاتحاد للتصرف بالمبلغ المحدد، مشيراً إلى أن هناك محامين لبنانيين يجهزون حالياً شحنة مساعدات إغاثية سوف يرسلونها إلى سورية قريباً لتوزيعها على المتضررين من الزلزال.

وبين فارس أن هناك محامين أردنيين تبرعوا بمبالغ مالية دفعوها للنقابة لتوزيعها على المتضررين، كما أن هناك بعض المحامين المصريين أبدوا رغبتهم بإرسال مساعدات إلى المتضررين، لافتاً إلى أن هناك شركة سودانية قدمت مساعدات إغاثية للمتضررين عبر النقابة.



وفيما يتعلق بالتبرعات التي قدمها المحامون السوريون للمتضررين أكد فارس أن قيمة التبرعات بلغت نحو 400 مليون ليرة والنقابة مستمرة في جمع التبرعات للمتضررين، متوقعاً أن المبلغ سوف يصل خلال الفترة القادمة إلى نحو 700 مليون ليرة.



وأشار إلى أنه تم تسليم نحو 100 مليون ليرة للأمانة السورية في حين شكلت النقابة لجاناً في المحافظات المنكوبة لتوزيع باقي المبلغ بطريقة مضبوطة وخصوصاً أن هناك العديد من المحامين تضرروا من الزلزال، ومن هذا المنطلق فإن النقابة قامت بتعويضهم بمبالغ مالية لكل منهم حسب الضرر.



فارس لفت إلى أن عدد المحامين المتضررين في حلب بلغ 25 محامياً ومثلهم من فرع إدلب وفي اللاذقية لا يوجد رقم نهائي لكن المعلومات الأولية تشير إلى تضرر 12 محامياً، مشيراً إلى وفاة إحدى المحاميات مع عائلتها ما عدا طفلة صغيرة، مؤكداً أن النقابة ستكفل هذه الطفلة من خلال تقديم المساعدة لها، ضارباً مثلاً أنه من الممكن أن يتم صرف راتب والدتها التقاعدي كاملاً وتقديم مساعدة مالية لها وهذه حالة استثنائية بأن يتم صرف الراتب التقاعدي كاملاً، علماً أنه في حالات الوفاة يتم صرف جزء من الراتب التقاعدي ولا يتم صرفه كاملاً.



وبين فارس أن النقابة مستمرة في تقديم المساعدات واستقبال التبرعات سواء كانت مبالغ كبيرة أم بسيطة.



وفي السياق كشف فارس أنه قريباً ستكون هناك لجان من المحامين المتطوعين في المحافظات المنكوبة الهدف منها هو تقديم المساعدات والاستشارات القانونية لذوي الضحايا وخصوصاً في تسجيل وقائع الوفيات وغيرها من المساعدات القضائية التي يحتاجونها، مشيراً إلى إمكانية أن تتحمل النقابة جزءاً من التكاليف في حال هناك تكاليف مادية لهذه الأمور



الوطن