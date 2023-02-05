مسلـحون يحملون الجنسية الفرنسية يهاجمون مواقع للجيش السوري

قتل وأصيب عدد من المسلحين يحملون الجنسية الفرنسية شمال غربي سوريا بعد اشتباكات عنيفة مع وحدات الجيش السوري، وفقاً للإعلام الروسي.

وشهد محور ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، شهد أمس اشتباكات عنـيفة بين وحدات من الجيش السوري مع مسلحي أحد التشكيلات المتحالفة مع تنظيم "هيـئة تحرير الشام" في إدلب.

وقال مصدر ميداني للوكالة، أن مجموعة مسلحة تابعة لمسلـحي النصرة حاولت التسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري على محور ريف اللاذقية الشمالي الشرقي مستغلة سوء الأحوال الجوية.

وأكد المصدر أن جنود الجيش السوري استطاعوا رصد المجموعة، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنـ ـيفة بين الطرفين، أسفرت عن مقـ ـتل وإصابة عدد من المسلحين.

وأوضح المصدر أن خارطة السيطرة لم تشهد أي تغيير في المنطقة.

سبوتنيك