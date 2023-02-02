جامعة دمشق تتقدم في التصنيف الجديد للجامعات عربياً وعالمياً

تقدم تصنيف جامعة دمشق وفق webometrics ليصبح 3458 عالمياً بعد أن كان 3613 وفق التصنيف السابق، وبقي ترتيب الجامعة الأول على صعيد الجامعات والمراكز البحثية السورية، كما حصلت الجامعة على المركز 2504 في تصنيف الشفافية المرتبط بالبحث العلمي متقدمة 633 مرتبة عن التصنيف السابق.

فيما جاءت جامعة تشرين في المرتبة الثانية ضمن تصنيف (ويبو ماتريكس) بواقع 4022 نقطة، ثم معهد العلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق بواقع 4881 نقطة.

وجاءت جامعة حلب في المرتبة الرابعة بواقع 4937 نقطة، وجامعة البعث في المرتبة الخامسة بواقع 5274 نقطة.